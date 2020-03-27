Прокуратура просить продовжити досудове розслідування у справі голови Чернівецької облради Івана Мунтяна ще на півроку

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокурорів щодо продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні 180 тисяч доларів хабара

Фото: Cторінка Івана Мунтяна у Facebook

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокурорів щодо продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні 180 тисяч доларів хабара

Про це повідомляє RegioNews.

Сам Іван Мунтян у залі суду відсутній і перебуває на засіданні у режимі веб-конференції

Суддя повідомила, що до ВАС надійшло клопотання від прокурорів, які просять продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мунтяна до шести місяців, тобто до 4 серпня 2020 року.

Поки що засідання триває.

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.