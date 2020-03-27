Прокуратура просит продлить досудебное расследование по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна еще на полгода

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении 180 тысяч долларов взятки

Фото: Страница Ивана Мунтяна в Facebook

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении 180 тысяч долларов взятки

.