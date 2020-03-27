Прокуратура просит продлить досудебное расследование по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна еще на полгода
Об этом сообщает RegioNews.
Сам Иван Мунтян в зале суда отсутствует и находится на заседании в режиме веб-конференции
Судья сообщила, что в ВАС поступило ходатайство от прокуроров, которые просят продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве касаемо Мунтяна до шести месяцев, то есть до 4 августа 2020 года.
Пока заседание продолжается.
Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.
Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.
Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.
19 февраля суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но 28 февраля изменил решение.
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