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27 марта 2020, 13:36 3

Прокуратура просит продлить досудебное расследование по делу главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна еще на полгода

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27 марта 2020, 13:36 3
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Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении 180 тысяч долларов взятки
Фото: Страница Ивана Мунтяна в Facebook
Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении 180 тысяч долларов взятки

Об этом сообщает RegioNews.

Сам Иван Мунтян в зале суда отсутствует и находится на заседании в режиме веб-конференции

Судья сообщила, что в ВАС поступило ходатайство от прокуроров, которые просят продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве касаемо Мунтяна до шести месяцев, то есть до 4 августа 2020 года.

Пока заседание продолжается.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

19 февраля суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но 28 февраля изменил решение.


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