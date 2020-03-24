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24 марта 2020, 17:07 10

Черновицкая областная больница вошла в книгу рекордов Украины

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24 марта 2020, 17:07 10
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Представитель Национального реестра рекордов Украины приехал в Черновцы с наградой. Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"
На фото: Сергей Цынтарь (справа) и Виталий Зорин
Представитель Национального реестра рекордов Украины приехал в Черновцы с наградой. Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

"Сегодня, 24 марта, областное коммунальное некоммерческое предприятие" Черновицкая областная клиническая больница" посетил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин. Он вручил руководству - и. о. генерального директора Сергею Цинтарю, и. о.медицинского директора Ольге Снигуряк, а также врачам инфекционного отделения данного учреждения здравоохранения - заведующей Валентине Миндреску и врачу-инфекционисту Натальи Костиной, диплом о Рекорде Украины в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"", - говорится в сообщении.

В то же время медики, получившие награду, отметили в сознании и правильности действий своего первого пациента с COVID-19, который зная о своей истории путешествия, своевременно самоизолировался и обратился за медицинской помощью к врачу.

Медицинские специалисты говорят, что это позволило не только предотвратить ухудшение состояния больного, но и обезопасило минимум несколько сотен жителей области от инфицирования новым коронавирусом.

По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.

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