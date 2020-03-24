Черновицкая областная больница вошла в книгу рекордов Украины

Представитель Национального реестра рекордов Украины приехал в Черновцы с наградой. Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"

На фото: Сергей Цынтарь (справа) и Виталий Зорин

Представитель Национального реестра рекордов Украины приехал в Черновцы с наградой. Черновицкая областная больница вошла в Книгу рекордов Украины. Ей вручили награду в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"

.