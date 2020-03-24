Черновицкая областная больница вошла в книгу рекордов Украины
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
"Сегодня, 24 марта, областное коммунальное некоммерческое предприятие" Черновицкая областная клиническая больница" посетил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин. Он вручил руководству - и. о. генерального директора Сергею Цинтарю, и. о.медицинского директора Ольге Снигуряк, а также врачам инфекционного отделения данного учреждения здравоохранения - заведующей Валентине Миндреску и врачу-инфекционисту Натальи Костиной, диплом о Рекорде Украины в номинации "Первый в Украине пациент больницы, который оправился от COVID-19"", - говорится в сообщении.
В то же время медики, получившие награду, отметили в сознании и правильности действий своего первого пациента с COVID-19, который зная о своей истории путешествия, своевременно самоизолировался и обратился за медицинской помощью к врачу.
Медицинские специалисты говорят, что это позволило не только предотвратить ухудшение состояния больного, но и обезопасило минимум несколько сотен жителей области от инфицирования новым коронавирусом.
По состоянию на 11:30 24 марта в Черновицкой области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом. Напомним, 1 случай летальный, 1 пациент уже выздоровел.
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