Поліція Чернівців відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки, хворої на коронавірус

Лікарі кажуть: причина смерті – важка неврологічна патологія, а коронавірус був супутнім захворюванням

Лікарі кажуть: причина смерті – важка неврологічна патологія, а коронавірус був супутнім захворюванням

Як повідомили в ГУ НП в Чернівецькій області, під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили лист матері померлої жінки, в якому було звинувачення лікарів в професійному недбальстві, пише RegioNews.

За фактом неналежного виконання професійних обов‘язків лікарями відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 140ККУ

Медики вважають, що буковинка, в якої виявили коронавірус, померла не від нього, пише ІА АСС.

"Причина смерті – судомний синдром на тлі набряку головного мозку і не виключено – крововилив у головний мозок. У померлої була важка патологія нервової системи. Окрім цього, мали місце важкі порушення на тлі іншої патології – ендокринної. І третє – це було важке ураження легень, паралельно ми зафіксували коронавірус, - розповіла Ольга Снігуряк, медичний директор Чернівецької обласної лікарні. – Тому ми переконані, що коронавірус у даному випадку був лише супутнім захворюванням, а тому – не є причиною смерті".

Нагадаємо, у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні.

Також лікарі ВООЗ вважають, що чернівецькі інфекціоністи лікують хворих на коронавірус правильно.

У чоловіка, в якого коронавірус виявили першим, медики вже отримали один негативний тест на COVID-19. Якщо його другий тест буде теж негативним, чоловіка визнають здоровим.

Також наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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