На Буковине 15 полицейских самоизолировались из-за коронавируса

В Черновицкой области сотрудник полиции контактировал с лицом, инфицированным коронавирусом, после чего он имел контакты со своими коллегами

В Черновицкой области сотрудник полиции контактировал с лицом, инфицированным коронавирусом, после чего он имел контакты со своими коллегами

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил сегодня в эфире телеканала 112, пишет RegioNews. По словам Геращенко, на Буковине зафиксирован случай, когда один полицейский контактировал с лицом, зараженным коронавирусом. "А потом он контактировал с группой своих коллег", - сказал заместитель главы МВД. Сейчас 15 сотрудников полиции уже пятый день находятся в самоизоляции из-за этого случая. Напомним, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2). Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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