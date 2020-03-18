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18 марта 2020, 13:19 16

На Буковине 15 полицейских самоизолировались из-за коронавируса

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18 марта 2020, 13:19 16
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В Черновицкой области сотрудник полиции контактировал с лицом, инфицированным коронавирусом, после чего он имел контакты со своими коллегами
В Черновицкой области сотрудник полиции контактировал с лицом, инфицированным коронавирусом, после чего он имел контакты со своими коллегами

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил сегодня в эфире телеканала 112, пишет RegioNews.

По словам Геращенко, на Буковине зафиксирован случай, когда один полицейский контактировал с лицом, зараженным коронавирусом.

"А потом он контактировал с группой своих коллег", - сказал заместитель главы МВД.

Сейчас 15 сотрудников полиции уже пятый день находятся в самоизоляции из-за этого случая.

Напомним, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

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Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.


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