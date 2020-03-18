На Буковині запрацювала "гаряча лінія" для підтримки одиноких літніх людей під час карантину
Про це повідомили в Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.
Отриману інформацію одразу ж передадуть соціальним працівникам відповідного району, які відвідуватимуть одиноких громадян, аби забезпечити їх необхідним.
Для отримання допомоги у придбанні необхідного можна звернутися на "гарячу лінію" департаменту за тел.: +38 066 996 36 33
"Разом із цим, усіх літніх людей закликають не наражати себе на небезпеку, за можливості залишатися вдома, мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення людей під час карантину (громадський транспорт, аптеки, магазини)", - інформують в ОДА.
Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
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