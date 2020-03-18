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18 марта 2020, 14:56 44

Полиция Черновцов открыла уголовное производство по факту смерти женщины, больной коронавирусом

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18 марта 2020, 14:56 44
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Врачи говорят: причина смерти - тяжелая неврологическая патология, а коронавирус был сопутствующим заболеванием
Врачи говорят: причина смерти - тяжелая неврологическая патология, а коронавирус был сопутствующим заболеванием

Как сообщили в ГУ ЧП в Черновицкой области, во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили письмо матери умершей женщины, в котором было обвинение врачей в профессиональном халатности, пишет RegioNews.

По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами открыто уголовное производство по ч.1 статьи 140ККУ

Медики считают, что буковинка, в которой обнаружили коронавирус, умерла не от него, пишет ИА АСС.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено - кровоизлияние в мозг. У умершей была тяжелая патология нервной системы. Кроме этого, имели место тяжелые нарушения на фоне другой патологии - эндокринной. И третье - это было тяжелое поражение легких, параллельно мы зафиксировали коронавирус, - рассказала Ольга Снигуряк, медицинский директор Черновицкой областной больницы. - Поэтому мы убеждены, что коронавирус в данном случае был лишь сопутствующим заболеванием, а потому - не является причиной смерти".

Напомним, в Черновцах нет боксов для изоляции больных, а новые аппараты ИВЛ приедут только в мае.

Также врачи ВОЗ считают, что черновицкие инфекционисты лечат больных коронавирусом правильно.

У мужчины, у которого коронавирус обнаружили первым, медики уже получили один отрицательный тест на COVID-19. Если его второй тест будет тоже отрицательным, чоловыка признают здоровым.

Также наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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