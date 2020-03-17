Чернівецькі інфекціоністи лікують хворих на COVID-19 правильно, - висновки ВООЗ
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.
Відбулася скайп-нарада працівників Департаменту охорони здоров’я ОДА з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Обговорювали питання, пов’язані із виявленням осіб із підозрою на COVID-19 та контактних, лікуванням хворих, запобіганням поширенню інфекції тощо.
Зокрема, під час наради фахівці проаналізували випадки підтвердженої хвороби COVID-19 в області (на той момент їх було два), алгоритм і тактику дій відповідних служб.
За оцінкою експертів ВООЗ, працівники медичної галузі Чернівецької області діяли вірно, чітко і скоординовано, ухвалили правильні епідеміологічні та клінічні рішення.
Нагадаємо, спеціалісти ВООЗ не приїхали до Чернівців через закриття кордонів.
Також, як повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, з лікарні вже виписали 8 людей, у яких не підтвердився коронавірус.
Усього результати лабораторного обстеження отримано у 20 людей, з них у 4-х - лабораторно підтверджено коронавірус.
Двічі негативний результат отримано у 7 пацієнтів. Один негативний результат отримано у 9 пацієнтів.
За останню добу в Чернівецькій області виявили 4 нових підозри на COVID-19.
Нагадаємо, за станом на 10:00 ранку вівторка, 17 березня, в Україні вже підтверджено 7 випадків зараження коронавірусів, 4 з них - у Чернівцях, 2 - в Києві, 1 у Житомирській області (летальний).
Також в Чернівцях від супутньої неврологічної патології померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус.
У чоловіка, в якого коронавірус виявили першим, медики вже отримали один негативний тест на COVID-19. Якщо його другий тест буде теж негативним, чоловіка визнають здоровим.
Також наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.
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