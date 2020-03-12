Коронавирус в Черновцах: транспорт дезинфицируют плохо, чиновники принимают по телефону
Об этом мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил в прямом эфире на своей Facebook-странице, пишет RegioNews.
"Я не доволен состоянием транспорта, вижу много жалоб. Вижу много фотографий, которые мне черновчане сбрасывают в личные сообщения. Да и сам ездил на выходных. Вижу, что санитарное состояние оставляет желать лучшего", - сказал Каспрук.
"Поэтому, будем проводить и усиливать профилактическую работу с перевозчиками и руководством троллейбусного управления. Думаю, что мы сможем с этим навести порядок за те услуги, которые предоставляем, а черновчанам чтобы не было противно заходить в общественный транспорт", - сказал он.
Опубліковано Олексієм Каспруком Середа, 11 березня 2020 р.
Также Алексей Каспрук сообщил, что Черновицкий горсовет ограничит посещение гражданами структурных подразделений мэрии в связи с карантином. Граждане города смогут обратиться к чиновникам горсовета в трех местах в четко определенные дни.
Мэр добавил, что впоследствии он опубликует электронный справочник с рабочими номерами телефонов всех работников горсовета. "Они будут обязаны общаться и вести учет граждан по телефону", - сказал Каспрук.
"Я также вижу, что все мои коллеги говорят в других городах - что все массовые мероприятия будут отменены. Во многих городах закрывают и кинотеатры, и развлекательные отделения в торговых центрах. Мы будем это обсуждать на комиссии, будем принимать решение. - сообщил мэр Черновцов - Оснований прекращать работу предприятий торговли в Украине, и в том числе в Черновцах, нет".
При этом он добавил, что все меры, которые ранее планировал проводить горсовет, управления образования, культуры и спорта, будут отменены.
"Спортивные мероприятия будут происходить, но при отсутствии зрителей", - уточнил он.
Напомним, из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности.
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