Коронавирус в Черновцах: транспорт дезинфицируют плохо, чиновники принимают по телефону

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что он недоволен санитарным состоянием общественного транспорта в городе. Между тем чиновники мэрии будут принимать граждан раз в неделю, а остальное время консультировать граждан по телефону. Торговые предприятия работают в обычном режиме

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что он недоволен санитарным состоянием общественного транспорта в городе. Между тем чиновники мэрии будут принимать граждан раз в неделю, а остальное время консультировать граждан по телефону. Торговые предприятия работают в обычном режиме

Об этом мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил в прямом эфире на своей Facebook-странице, пишет RegioNews.

"Я не доволен состоянием транспорта, вижу много жалоб. Вижу много фотографий, которые мне черновчане сбрасывают в личные сообщения. Да и сам ездил на выходных. Вижу, что санитарное состояние оставляет желать лучшего", - сказал Каспрук.

"Поэтому, будем проводить и усиливать профилактическую работу с перевозчиками и руководством троллейбусного управления. Думаю, что мы сможем с этим навести порядок за те услуги, которые предоставляем, а черновчанам чтобы не было противно заходить в общественный транспорт", - сказал он.

Также Алексей Каспрук сообщил, что Черновицкий горсовет ограничит посещение гражданами структурных подразделений мэрии в связи с карантином. Граждане города смогут обратиться к чиновникам горсовета в трех местах в четко определенные дни.

Мэр добавил, что впоследствии он опубликует электронный справочник с рабочими номерами телефонов всех работников горсовета. "Они будут обязаны общаться и вести учет граждан по телефону", - сказал Каспрук.

"Я также вижу, что все мои коллеги говорят в других городах - ​​что все массовые мероприятия будут отменены. Во многих городах закрывают и кинотеатры, и развлекательные отделения в торговых центрах. Мы будем это обсуждать на комиссии, будем принимать решение. - сообщил мэр Черновцов - Оснований прекращать работу предприятий торговли в Украине, и в том числе в Черновцах, нет".

При этом он добавил, что все меры, которые ранее планировал проводить горсовет, управления образования, культуры и спорта, будут отменены.

"Спортивные мероприятия будут происходить, но при отсутствии зрителей", - уточнил он.

Напомним, из-за подтвержденного случая коронавируса в Черновцах введены чрезвычайные меры безопасности.

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