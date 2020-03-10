Результаты теста в Лондоне подтвердили коронавирус у черновчанина
Анализы черновчанина, у которого диагностировали заболевания коронавирус, направляли в лабораторию в Лондон, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения
Анализы черновчанина, у которого диагностировали заболевания коронавирус, направляли в лабораторию в Лондон, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения
Об этом на брифинге сообщил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews
"Сегодня утром мы получили результаты исследования. Они полностью подтверждают выводы нашей лаборатории. Признали образец положительным и подтвердили высокую квалификацию наших лабораторных специалистов. Поэтому мы уверенно можем сказать, что все, что было сделано в нашей лаборатории, было сделано по европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ ", - сказал Ляшко.
Напомним, за последнее время в Украине исследовали 40 образцов подозрения на коронавирус, из них был только 1 положительный. Сейчас в лаборатории исследуют еще четыре образца.
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