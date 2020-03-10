Коронавірус в Україні: підозри фіксують у всіх областях, а перевіряють лише 4 випадки
Як передає RegioNews, по це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко України 10 березня під час брифінгу.
"Підозри виникають майже по всій території країни. Вже немає такої локалізації, як це було раніше, коли ми запровадили температурний скринінг на кордонах, передусім це були західні області. Зараз з'являються і Одеса, і Дніпро, і Кропивницький", - сказав він.
При цьому Ляшко додав, що в Україні очікують на результати дослідження 4 зразків на наявність коронавірусу, і результати дослідження повинні бути сьогодні ввечері.
Також санлікар повідомив, що загалом в Україні було перевірено 40 зразків на наявність коронавірусу. Позитивний результат був тільки в однієї людини, і цей чоловік зараз проходить лікування.
Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.
9 березня уряд затвердив новий план боротьби з коронавірусом.
11 березня у Чернівці приїде лікар ВООЗ, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.
- 16:07 10 березня У Полтавській області спортсменка перемогла на міжнародних змаганнях
- 16:00 10 березня Суддя у справі Федини є цивільною дружиною судді, який ухвалював вироки автомайданівцям
- 15:59 10 березня Вічний лідер: депутати РФ обнулили президентство Путіна
- 15:57 10 березня Італія буде закритою для туризму: Ryanair також скасовує перельоти
- 15:55 10 березня У харківському госпіталі помер український військовий
- 15:44 10 березня Кабмін призначив в.о. міністра економіки
- 13:18 10 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою