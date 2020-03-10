Коронавірус в Україні: підозри фіксують у всіх областях, а перевіряють лише 4 випадки

Майже по всій території України виникають підозри на зараження новим коронавірусом COVID-19

Фото: facebook/moz.ukr

Майже по всій території України виникають підозри на зараження новим коронавірусом COVID-19

Як передає RegioNews, по це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко України 10 березня під час брифінгу.

"Підозри виникають майже по всій території країни. Вже немає такої локалізації, як це було раніше, коли ми запровадили температурний скринінг на кордонах, передусім це були західні області. Зараз з'являються і Одеса, і Дніпро, і Кропивницький", - сказав він.

При цьому Ляшко додав, що в Україні очікують на результати дослідження 4 зразків на наявність коронавірусу, і результати дослідження повинні бути сьогодні ввечері.

Також санлікар повідомив, що загалом в Україні було перевірено 40 зразків на наявність коронавірусу. Позитивний результат був тільки в однієї людини, і цей чоловік зараз проходить лікування.

Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

9 березня уряд затвердив новий план боротьби з коронавірусом.

11 березня у Чернівці приїде лікар ВООЗ, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують.