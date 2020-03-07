У Чернівцях знову підозра на коронавірус

Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні

Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні

Про це повідомляють в Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 7 березня 2020 р.

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19. Його аналізи переслали до Києва.

Нагадаємо, у п’яти з шести хворих, госпіталізованих з підозрою на коронавірус, аналізи дали негативні результати. Результати ще однієї жінки поки що невідомі.