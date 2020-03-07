В Черновцах опять подозрение на коронавирус

Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу

Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу

Об этом сообщают в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews. Іще одну людину із підозрою на коронавірус госпіталізували сьогодні, 7 березня, до обласної клінічної лікарні. Пацієнт... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Субота, 7 березня 2020 р. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Его анализы переслали в Киев. Напомним, у пяти из шести больных, госпитализированных с подозрением на коронавирус, анализы дали отрицательные результаты. Результаты еще одной женщины пока неизвестны.

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