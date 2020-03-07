Нових випадків захворювання на коронавірус в Україні не виявлено, - МОЗ
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт МОЗ.
У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ станом на 7 березня знаходиться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають.
Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
Протягом дня 6 березня до Центру надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
На території Європейського регіону у 41 країні зареєстровано 7 тисяч 277 випадків захворювання COVID-19 (Італія – 4 тисячі 636, Німеччина - 639, Франція - 613, Іспанія - 374, Швейцарія - 180, Великобританія - 167, Нідерланди - 128, Норвегія - 113, Швеція - 101, Австрія - 47, Греція - 32, Ісландія - 26, Сан-Марино - 24, Данія - 23, Ізраїль - 19, Фінляндія - 19, Ірландія - 13, Португалія - 13, Чехія - 12, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан - 9, Грузія - 9, Словенія - 9, Бельгія - 8, Румунія - 7, Білорусь - 6, Польша - 5, Росія - 4, Угорщина - 4, Північна Македонія - 3, Боснія та Герцеговина - 2, Андорра, Вірменія, Латвія, Литва, Люксембург, Монако, Сербія, Словаччина, Україна по одному випадку) та 215 летальних випадків.
Оскільки спалах COVID-19 продовжує розвиватися, ВООЗ проводить його порівняння з грипом. Обидва викликають респіраторні захворювання, але між цими двома вірусами і тим, як вони поширюються, є важливі відмінності. Це має важливе значення для прийняття заходів охорони здоров'я громадськості для реагування на кожен вірус.
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