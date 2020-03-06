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06 березня 2020, 14:46 2

Тести на коронавірус Чернівці отримають у другій половині березня

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06 березня 2020, 14:46 2
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Спеціальні тест-системи для виявлення коронавірусу можуть з'явитися на Буковині хіба що у другій половині березня
Спеціальні тест-системи для виявлення коронавірусу можуть з'явитися на Буковині хіба що у другій половині березня

Таку думку висловив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук сьогодні на брифінгу, повідомляє RegioNews.

06.03.2020 Брифінг на тему коронавірусу на Буковині

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

"Стосовно швидких тест-систем, які би прискорювали отримання результатів і спростування або підтвердження підозр, в жодній області немає офіційних тест-систем. Очікується, що 12 березня необхідні для нашої лікарні тест-системи будуть привезені в Україну. Коли ми їх отримаємо, ми зможемо протягом одного дня отримати результат", - сказав Осачук.

При цьому він додав, що навіть у разі наявності тест-систем у Чернівцях, аналізи все одно потрібно буде додатково направляти до Києва, щоб виключити можливість помилки. Саме тому зразки чернівчанина, в якого підтверджено коронавірус вірусологічною лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ, відправили на повторну перевірку до європейської лабораторії в Лондоні. Тобто, позитивний результат повинні встановити двічі.

Сергій Осачук також повідомив, що Чернівецька обласна державна адміністрація сьогодні до кінця дня очікує на результати аналізів шістьох осіб, яких госпіталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію.

"Упродовж сьогоднішнього дня ми очікуємо на офіційні результати із центральної державної лабораторії з Києва. Як тільки ми їх отримаємо, ми повідомимо вас всіх, опублікуємо їх, для того, щоб знати, який результат і з яким випадком лікарі мають діло", – повідомив посадовець.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях госпіталізували шосту людину з підозрою на коронавірусну інфекцію.


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