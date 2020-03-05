У Чернівцях митимуть вулиці, а в школах збільшують перерви

Посилено працюватиме також Чорнівське смітєєзвалище та інші комунальні підприємства, які відповідають за чистоту в місті.

Посилено працюватиме також Чорнівське смітєєзвалище та інші комунальні підприємства, які відповідають за чистоту в місті.

Мер Чернівців Олексій Каспрук у відеозверненні на Facebook повідомив, що у Чернівціх раніше, ніж зазвичай, - з 4 березня - розпочався місячник з благоустрою. Коронавірус+Генеральне прибирання. День 2. Підсумки. Опубліковано Олексій Каспрук Середа, 4 березня 2020 р. Місячник триватиме до 30 квітня. "У цей період активніше працюватимуть комунальні підприємства, просимо долучитися громадські організації, школи, установи тощо. Прибираємо сквери, наводимо лад на зупинках громадського транспорту, спортмайданчиках, прибудинкових територіях", - розповів міський голова. "Протягом цього місячника на Чорнівському полігоні безкоштовно прийматиметься сміття, яке ви зберете і зможете вивезти туди". Також Олексій Каспрук зазначив, що уже за кілька днів розпочнуть поливати центральні вулиці міста. Олексій Каспрук показав також брошури та пам`ятки про коронавірус, які надруковані і вже сьогодні поширюються містом і, зокрема, навчальними закладами. "Дякую вчителям, що провели сьогодні уроки з безпеки життєдіяльності, розповіли дітям про заходи особистої гігієни. У п`ятницю очікуємо додаткову поставку замовлених нами диспенсерів для дезінфекції рук. Вони будуть встановлені у школах", - сказав мер. "Рекомендовано збільшити тривалість перерв, щоби мати можливість якісніше провітрювати приміщення. А також про обмеження доступу дорослих до приміщень шкіл. Сподіваюсь, всі з розумінням поставляться до цього. Це виключно в інтересах здоров`я дітей", - наголосив Олексій Каспрук. Олексій Каспрук також наполегливо рекомендує адміністраціям дитсадків і шкіл відмінити масові заходи, зокрема ранки до 8 березня.

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