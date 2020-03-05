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05 березня 2020, 10:24 10

У Чернівцях митимуть вулиці, а в школах збільшують перерви

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05 березня 2020, 10:24 10
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Посилено працюватиме також Чорнівське смітєєзвалище та інші комунальні підприємства, які відповідають за чистоту в місті.
Посилено працюватиме також Чорнівське смітєєзвалище та інші комунальні підприємства, які відповідають за чистоту в місті.

Мер Чернівців Олексій Каспрук у відеозверненні на Facebook повідомив, що у Чернівціх раніше, ніж зазвичай, - з 4 березня - розпочався місячник з благоустрою.

Місячник триватиме до 30 квітня.

"У цей період активніше працюватимуть комунальні підприємства, просимо долучитися громадські організації, школи, установи тощо. Прибираємо сквери, наводимо лад на зупинках громадського транспорту, спортмайданчиках, прибудинкових територіях", - розповів міський голова.

"Протягом цього місячника на Чорнівському полігоні безкоштовно прийматиметься сміття, яке ви зберете і зможете вивезти туди".

Також Олексій Каспрук зазначив, що уже за кілька днів розпочнуть поливати центральні вулиці міста.

Олексій Каспрук показав також брошури та пам`ятки про коронавірус, які надруковані і вже сьогодні поширюються містом і, зокрема, навчальними закладами.

"Дякую вчителям, що провели сьогодні уроки з безпеки життєдіяльності, розповіли дітям про заходи особистої гігієни. У п`ятницю очікуємо додаткову поставку замовлених нами диспенсерів для дезінфекції рук. Вони будуть встановлені у школах", - сказав мер.

"Рекомендовано збільшити тривалість перерв, щоби мати можливість якісніше провітрювати приміщення. А також про обмеження доступу дорослих до приміщень шкіл. Сподіваюсь, всі з розумінням поставляться до цього. Це виключно в інтересах здоров`я дітей", - наголосив Олексій Каспрук.

Олексій Каспрук також наполегливо рекомендує адміністраціям дитсадків і шкіл відмінити масові заходи, зокрема ранки до 8 березня.


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