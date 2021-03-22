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У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА
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22 березня 2021, 12:13 1067

У Харкові працівники театрів протестують біля ОДА

22 березня 2021, 12:13 1067
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Фото: newsroom.kh.ua
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У Харкові біля облдержадміністрації 22 березня протестують майже 150 працівників театрів, їм заборгували зарплати, а через карантин - зменшили виплати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Люди тримають в руках плакати з написами "Віддайте чесно зароблені гроші театрам!", "Театр перетворює Натовп у народ", "Театр - зброя - саме того за нього треба боротися", "Борітеся - поборете", "Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра" .

Повідомляється, що працівники театрів частково отримали гроші за лютий. Суми зменшили в умовах локдауну.

"Згідно із законом, ми повинні отримувати 100% надбавку, але її зняли і з 2007 року ми її не отримуємо. Ми вже дійшли до якоїсь межі", - говорить актор театру Шевченка Максим, додавши, що за роботу в театрі отримує 8000 гривень.

Учасники протесту говорять, що їм телефонують і погрожують не виплатити зарплату і не дати звання Заслуженого артиста, якщо вони братимуть участь в масових мітингах.

Нагадаємо, 22 березня у Києві на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту ФОПів проти карантину для підприємців.

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