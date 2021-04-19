Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021

Мерія Харкова продовжує проведення малозрозумілих для пересічного громадянина торгів, які мають всі ознаки корупційності або, як мінімум, нераціонального використання бюджету громади

Мерія Харкова продовжує проведення малозрозумілих для пересічного громадянина торгів, які мають всі ознаки корупційності або, як мінімум, нераціонального використання бюджету громади

Почали проводитися сумнівні тендери фактично відразу після смерті мера міста Геннадія Кернеса. Вже 22 грудня 2020 року міськрада почала процедуру закупівлі, а 4 січня 2021-го було підписано угоду покупки для комунального підприємства "Харківпас" у ФОП Думчев Михайло Сергійович за 3,5 млн грн права використання програмного забезпечення для електронного проїзного "Е-ticket". Тобто мерія, яка вже вклала в саму розробку "E-ticket" понад 20 млн грн, додатково заплатила за продукт, який був виготовлений за міські гроші. Ясна річ, що договір було укладено без проведення торгів. Конкурентів у киянина Думчева не було. Варто відзначити, що харків'яни заплатили 125 тис. доларів не за саму програму, а тільки за право її використовувати. Саме цей нюанс залишає за міськими чиновниками можливість в майбутньому проводити аналогічні тендери.

Окремою статтею сумнівних витрат з бюджету міста стала підготовка та проведення новорічних і різдвяних свят. В цілому з бюджету на ці цілі з кількох тендерів пішло майже півмільйона доларів. І це попри те, що всі атрибути новорічних свят (гірлянди, новорічна ялинка, сцени та інше) були куплені за шалені гроші в попередні роки. Кожен житель міста заплатив свою частину з 12,5 млн грн, які відправили на монтаж ялинки, гірлянд, конструкцій на площі Свободи. Окремі гроші витратили на декоративне освітлення інженерних споруд, а також на мішуру і святкові дідморозівські бороди й ляльки для районних відділів культури в місті Харкові.

Ще одне збиткове для бюджету, хоч і улюблене харків'янами підприємство - коштовний парк Горького. В рамках його реконструкції тривають не зовсім зрозумілі тендери. Так, 29 січня мерія на чолі з Ігорем Тереховим підписала з ФОП Ткаченко Галина Вікторівна угоду на придбання п'яти декоративних паркових скульптур. Вартість однієї маленької фігурки становитиме 4,1 тисячі доларів. Таким чином, в місті, якому постійно не вистачає грошей на кисневі траси, повинні поставити скловолоконні паркові скульптурки "Художник", "Водолаз", "Кущ полуниці", "Хвиля з рибами" і "Хвиля".

Як відомо, комунальний "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" був реставрований на кредит "Промінвестбанку", який вже у вересні 2020 року подав судовий позов про стягнення 272,1 млн грн з міста Харкова. І під заставою залишається метрополітен і будівля Харківської міської ради.

Окремо парк Горького витратив кілька мільйонів бюджетних гривень на купівлю електроенергії у фірми-посередника – ТОВ "Овіс-Трейд". Комунальний парк, який і так загруз у боргах, заплатив 13,03 млн грн за 5,1 млн кіловат-годин. У підсумку після додаткових угод вартість 1 кВт/год становив 2,52 грн. Хоча, наприклад, Харківський авіаційний інститут в цей же період купував 1 кВт/год за 1,8 грн, а Харківський академічний театр опери та балету – за 1,695 грн. Найсмішніше, що кінцевим бенефіціаром фірми "Овіс-Трейд", з яким уклала договір мерія, є колишній міський голова Харкова Володимир Шумілкін.

Про "ефективність" використання коштів громади Харкова свідчить те, що під Новий рік харківський "Жилкомсервіс" віддав ТОВ "СБ "Ремстройсервіс" з оточення нинішнього заступника в. о. мера Терехова Семена Сироти підряд на збивання бурульок. На ці благородні цілі, досягнення яких реально перевірити неможливо, з бюджету міста пішло майже 4,5 млн грн. З цієї суми понад 1,1 млн грн пішло на "чергування під час виконання робіт". Тобто за 40 тисяч доларів біля будинків, де збивали бурульки, нібито стояла спеціально навчена людина, яка не рекомендувала проходити під льодом, що падає. А ви називаєте подорожі з "Орлом і решкою" роботою мрії.

Майже мільйон гривень 21 січня 2021 року Харків віддав за оренду принтера, на якому "Харківські тепломережі" друкують платіжки. Терехов звільнив попереднього директора тепломереж Сергія Андрєєва, призначивши людей з обленерго в керівництво комунальним підприємством. І почалися ці незрозумілі закупівлі, які раніше місто ніколи не проводило. Найобурливіше, що принтери, на яких тепломережі друкували свої платіжки, є. Для обслуговування цієї техніки в листопаді 2020 року був укладений договір загальною вартістю 50 тис. грн.

Підозрілі закупівлі з новою силою пішли в міських лікарнях, у яких не вистачає грошей на покупку навіть самого необхідного для боротьби з пандемією. Так, 6 січня 2021-го комунальна "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25" з ФОП Бірюкова Світлана Миколаївна уклала договір на придбання твердого сиру, загальна вартість – 23,7 тис. грн. При цьому сир, який пацієнти лікарні геть не бачили, купили за завищеною ціною – найпростіший сир куплений за 206 грн/кг. Наприклад, Чугуївська ЦРЛ за той же сир платила 180 грн/кг.

Спірні тендери мерія Терехова продовжила проводити і на обслуговування міського майна. Так, 27 лютого 2021 року уклали договір з ТОВ "Охоронна компанія Зубр" на охорону парків і скверів. Мова йде про охорону саду імені Шевченка, скверу "Стрілка", Саржиного Яру, зеленої зони по бульвару Юр'єва та парку імені Квітки-Основ'яненка. На ці цілі направили 13,2 млн грн.

Шалені гроші Терехов продовжує пускати на будівництво дороги через ринок "Барабашово". Тільки на проєкт розв'язки в районі станції метро "Київська", де буде починатися дорога, йде 55,5 млн грн. Переможець тендеру – ТОВ "Міжнародний проєктний інститут". Договір підписаний 23 березня. Місто замовило розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перетині вул. Шевченка, вул. Матюшенка з вул. Мойсеївський в м. Харкові". На будівництво цієї розв'язки планують віддати ще мінімум 85,7 млн грн. Але, як відомо, апетити мерії зростають під час тендерів. Тому варто очікувати, що остаточна вартість об'єкта може зрости.

Ще однією сумнівною операцією став тендер по ремонту ескалатора в Харківському метрополітені. Так, КП "Харківський метрополітен", за даними "Харківського антикорупційного центру", має намір укласти угоду з ТОВ "Домір" загальною вартістю 50 млн. грн. Єдиним конкурентом на торгах була фірма "Ваго-Рев". Саме ТОВ "Ваго-Рев" отримувало ці підряди в останні роки. Проте варто відзначити, що більшість співробітників, яких вказує ТОВ "Домір", ще в минулому році були вказані співробітниками ТОВ "Ваго-Рев".

Таким чином, вимальовується цікава картина - після смерті Геннадія Кернеса мерія Харкова на чолі з в. о. мера Ігорем Тереховим систематично проводить дуже сумнівні тендери, де вартість продуктів і послуг перевищує ринкову. А переможцями дуже часто стають близькі до Терехова структури.