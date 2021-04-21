У Харкові відпустили близько 50 "тітушок”, яких сьогодні затримала СБУ

Стосовно одного із зловмисників відкрили кримінальну справу

Стосовно одного із зловмисників відкрили кримінальну справу

Фото: Нацполіція

У Харкові правоохоронці відпустили громадян, автобуси з якими зупинили вранці 21 квітня на під’їздах до міста за підозрою в намірах організації провокацій. Після перевірок та взяття пояснень їх відпустили.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

Відомо, що автобуси рухалися із Донецька, Дніпра та Полтави. Затримання відбувалися в рамках масштабних антитерористичних навчань на території області.

Близько 05:30 співробітники відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області поліції на посту "Валки” спільно з патрульними поліцейськими та співробітниками Управління СБУ в Харківській області зупинили автобус "Мерседес”, в якому знаходилось 16 чоловіків”, - йдеться в повідомленні.

Близько 06:30 правоохоронці на в’їзді до міста Ізюм зупинили мікроавтобус "Мерседес Спринтер” з 18 особами.

Крім того, о 07:20 на перетині доріг М-18 та М-29 співробітники поліції та СБУ зупинили ще один автомобіль "Мерседес Спринтер”, в якому знаходилось 19 осіб спортивної статури.

Усіх громадян, які перебували у трьох автобусах, правоохоронці доставили до територіальних підрозділів поліції для подальшої перевірки, встановлення осіб та мети прибуття до регіону. В ході даних заходів поліцейські з’ясували, що 19 чоловіків віком від 21 до 50 років є мешканцями міста Дніпра. Під час перевірки другої групи молодиків віком від 23 до 47 років з’ясувалося, що всі вони прибули з Полтави та Полтавської області”, - розповіли в Нацполіції.

Там додали, що у 38-річного мешканця Полтави вилучили предмет, схожий на телескопічну палицю та ніж. За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Третя група осіб віком від 20 до 58 років прямувала з Луганщини. Її учасники є мешканцями Лісічанська та Севєродонецька. У всіх громадян під час огляду заборонених до обігу предметів та речей не виявлено. Даних про їх причетність до кримінальної діяльності працівники поліції під час перевірки не встановили”, - розповідають правоохоронці.

Поліцейські провели з ними профілактичні бесіди щодо недопустимості вчинення правопорушень, після чого вони були відпущені.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала автобуси з "тітушками", понад 60 зловмисників хотіли дестабілізувати ситуацію і створити "картинку для росЗМІ".