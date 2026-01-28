17:31  28 січня
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
28 січня 2026, 20:12

Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"

28 січня 2026, 20:12
Цікаво, як така хвора людина шість років очолювала Держприкордонслужбу?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Цей прикрий факт частково пояснює, чому пан Дейнеко так по звірячому ліквідував наш підрозділ, але не виправдовує його.

Головне щоб не втік, бо суд над ним, який буде визначати запобіжний захід корупціонеру, перенесли на 2 лютого.

Я думаю що всім вже зрозуміло, що ліквідація паном Дейнекою нашого підрозділу, – абсолютно протизаконний акт державної зради.

Однак досі нічого не зроблено для відновлення справедливості і ударів по Москві.

Чому?..

ДПСУ Дейнеко політика скандал корупція
