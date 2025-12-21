Фото: Instagram.com/nati.gresko

Співзасновниця та ведуча YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько вперше розповіла про свою службу в Збройних силах України

Про це вона вперше публічно розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк, передає RegioNews.

Наті долучилася до ЗСУ на початку січня 2024 року, проте майже два роки мовчала про це через побоювання критики та знецінення людей, які не перебувають безпосередньо на передовій.

У проєкті"Це ніхто не буде дивитись" Гресько пояснила, що зараз вирішила відкрито говорити про службу, щоб підкреслити важливість роботи всіх військових, навіть тих, хто не тримає зброю у руках.

Нещодавно вона перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади, яку обрала свідомо, оскільки підрозділ недостатньо представлений у медіа. Гресько планує використовувати свою медійність, щоб привертати увагу до потреб бригади, залучати нових людей та посилювати збори коштів.

За її словами, рішення піти на службу прийшло після повернення в Україну, бажання ефективно використовувати свої навички та підтримки батька, який сам служив у ЗСУ.

Наті пройшла базову загальновійськову підготовку та розпочала службу в Києві, поєднуючи її з материнством – вона виховує 10-річного сина Марка.

