15:15  21 грудня
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
13:38  21 грудня
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
12:54  21 грудня
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 18:52

Відома блогерка два роки таємно служила в ЗСУ: подробиці

21 грудня 2025, 18:52
Фото: Instagram.com/nati.gresko
Співзасновниця та ведуча YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько вперше розповіла про свою службу в Збройних силах України

Про це вона вперше публічно розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк, передає RegioNews.

Наті долучилася до ЗСУ на початку січня 2024 року, проте майже два роки мовчала про це через побоювання критики та знецінення людей, які не перебувають безпосередньо на передовій.

У проєкті"Це ніхто не буде дивитись" Гресько пояснила, що зараз вирішила відкрито говорити про службу, щоб підкреслити важливість роботи всіх військових, навіть тих, хто не тримає зброю у руках.

Нещодавно вона перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади, яку обрала свідомо, оскільки підрозділ недостатньо представлений у медіа. Гресько планує використовувати свою медійність, щоб привертати увагу до потреб бригади, залучати нових людей та посилювати збори коштів.

За її словами, рішення піти на службу прийшло після повернення в Україну, бажання ефективно використовувати свої навички та підтримки батька, який сам служив у ЗСУ.

Наті пройшла базову загальновійськову підготовку та розпочала службу в Києві, поєднуючи її з материнством – вона виховує 10-річного сина Марка.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
21 грудня 2025, 18:24
Українська школярка стала жертвою цькування у Варшаві: МЗС вимагає реакції
21 грудня 2025, 17:51
На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході
21 грудня 2025, 17:24
Журналісти знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі – УП
21 грудня 2025, 16:57
Ворог на Сумщині: бої у Грабовському, у Рясному російських військ немає – ЗСУ
21 грудня 2025, 16:25
У Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд
21 грудня 2025, 15:58
Зеленський розповів, скільки дронів та ракет РФ випустила по Україні за тиждень
21 грудня 2025, 15:36
Вибух після падіння "шахеда" на Рівненщині: пошкоджено автівки та цивільні об'єкти
21 грудня 2025, 14:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
