Агентку РФ, яка роками вела антиукраїнську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду

Відкриту агентку Росії, яка роками вела антиукраінську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На кого працює керівництво Верховної Ради, здійснюючи такі призначення? І чи здійснюється перевірка СБУ проросійських діячів при прийомі на роботу до державних структур в Україні?

Чому це викривають журналісти, а не СБУ, коли буде реакція та пояснення як це взагалі допустили?