Агентку РФ, яка роками вела антиукраїнську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду
Відкриту агентку Росії, яка роками вела антиукраінську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду України
Відкриту агентку Росії, яка роками вела антиукраінську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду України
На кого працює керівництво Верховної Ради, здійснюючи такі призначення? І чи здійснюється перевірка СБУ проросійських діячів при прийомі на роботу до державних структур в Україні?
Чому це викривають журналісти, а не СБУ, коли буде реакція та пояснення як це взагалі допустили?
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
