Агентку РФ, которая годами вела антиукраинскую деятельность, назначили на важный пост в Верховную Раду
На кого работает руководство Верховной Рады, производя такие назначения? И осуществляется ли проверка СБУ пророссийских деятелей при приеме на работу в государственные структуры в Украине?
Почему это разоблачают журналисты, а не СБУ, когда будет реакция и объяснение, как это вообще допустили?
