Україна отримала нового віцепрем'єра та міністра енергетики
Дениса Шмигаля призначили першим віцепрем'єром та міністром енергетики
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання парламенту.
За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.
Нагадаємо, під час першого голосування, яке було 13 січня, його кандидатура не набрала достатньої підтримки – за призначення віддали голоси лише 210 народних депутатів.
Як повідомлялось, кадрові перестановки в уряді триватимуть. Після сьогоднішніх голосувань має вирішитися питання з призначенням нового голови комітету правової політики, а Міністерство юстиції очолить Денис Маслов.
В Україні знову продовжили воєнний стан і мобілізаціюВсі новини »
14 січня 2026, 13:36Підкуп депутатів у Раді: НАБУ і САП провели обшуки в Арахамії – ЗМІ
14 січня 2026, 07:15Рада звільнила голову СБУ Василя Малюка
13 січня 2026, 14:26
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Агентку РФ, яка роками вела антиукраїнську діяльність, призначили на важливу посаду у Верховну Раду
14 січня 2026, 14:53Під Києвом люди сидять без світла понад 20 годин
14 січня 2026, 14:36Помер депутат від "Слуги народа": що відомо
14 січня 2026, 14:30Задушив через ревнощі: у Києві чоловік вбив дружину через пів року після весілля
14 січня 2026, 14:01Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 13:59На Буковині викрили розкрадання коштів на ремонті доріг: "заробили" більш ніж півмільйона
14 січня 2026, 13:55Без прогнозів на покращення: у КМДА розповіли про критичну ситуацію зі світлом у Києві
14 січня 2026, 13:48В Україні знову продовжили воєнний стан і мобілізацію
14 січня 2026, 13:36"Прослушку" Тимошенко здійснював депутат "Слуги народу", – джерела
14 січня 2026, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »