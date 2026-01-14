Україна отримала нового віцепрем'єра та міністра енергетики

фото: rbc.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

Нагадаємо, під час першого голосування, яке було 13 січня, його кандидатура не набрала достатньої підтримки – за призначення віддали голоси лише 210 народних депутатів.

Як повідомлялось, кадрові перестановки в уряді триватимуть. Після сьогоднішніх голосувань має вирішитися питання з призначенням нового голови комітету правової політики, а Міністерство юстиції очолить Денис Маслов.