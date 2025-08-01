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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
01 серпня 2025, 15:33

Як зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків

01 серпня 2025, 15:33
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Зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків можливо тільки одним шляхом - приорітетним комплектуванням підрозділів повітряних та наземних дронів, щоб створювати якісну перевагу над кількісно переважаючими дронами ворога
Зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків можливо тільки одним шляхом - приорітетним комплектуванням підрозділів повітряних та наземних дронів, щоб створювати якісну перевагу над кількісно переважаючими дронами ворога
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сучасний бойовий порядок став дронно-мережевим.

І саме дрони в обороні чи наступі визначають ключовий критерій оцінки ефективності бойових дій - темп людських втрат за одиницю оперативного часу.

Передній край через масове застосування дронів перетворився у широку смугу до 20 км від "нуля" в глибину. Відображення на оперативних картах фронту СПшек, з яких на ранкову доповідь мають передавати 4-5-0 вже давно не є показником контролю тієї чи іншої ділянки фронту. Реальну тактичну перевагу створює бойовий порядок позицій операторів дронів та операторів антидронових систем.

Будь-який маневр в обороні або наступі має починатись від планування маневру своїх операторів дронів та антидронів. А створення тактичної переваги означає успішний пошук, подавлення та знищення позицій операторів дронів противника.

У бригаді "Хартія", де я маю честь служити, цьому ключовому напрямку приділяється значна увага.

Тому запрошую усіх, хто хотів би знайти підрозділ з адекватним ставленням, з деяким забезпеченням, та з можливостями розвитку усіх, хто прагне знайти свою команду. Усі можливі види переводу - СЗЧ, мобілізація або контракт прямо у підрозділ БПЛА, а зараз з новим законом вже і укладання контракту 18-24 для молоді. Писати можна мені у месенджер або на вотсап чи сигнал, який на фронті багатьом відомий.

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