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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
01 августа 2025, 15:33

Как уменьшить потери пехоты и вечную нехватку штурмовиков

01 августа 2025, 15:33
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Уменьшить потери пехоты и вечную нехватку штурмовиков можно только одним путем - приоритетным комплектованием подразделений воздушных и наземных дронов, чтобы создавать качественное преимущество над количественно превосходящими дронами врага.
Уменьшить потери пехоты и вечную нехватку штурмовиков можно только одним путем - приоритетным комплектованием подразделений воздушных и наземных дронов, чтобы создавать качественное преимущество над количественно превосходящими дронами врага.
иллюстративное фото: из открытых источников
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Современный боевой порядок стал дронно-сетевым.

И именно дроны в обороне или наступлении определяют ключевой критерий оценки эффективности боевых действий – темп человеческих потерь за единицу оперативного времени.

Передний край из-за массового применения дронов превратился в широкую полосу до 20 км от "нуля" в глубину. Отражение на оперативных картах фронта СПшек, из которых на утренний доклад должны передавать 4-5-0, уже давно не является показателем контроля того или иного участка фронта. Реальное тактическое преимущество создает боевой порядок позиций операторов дронов и операторов антидроновых систем.

Любой маневр в обороне или наступлении должен начинаться с планирования маневра своих операторов дронов и антидронов. А создание тактического преимущества означает успешный поиск, подавление и уничтожение позиций операторов дронов противника.

В бригаде Хартия, где я имею честь служить, этому ключевому направлению уделяется значительное внимание.

Поэтому приглашаю всех, кто хотел бы найти подразделение с адекватным отношением, с некоторым обеспечением, и с возможностями развития всех, кто стремится найти свою команду. известен.

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