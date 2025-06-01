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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
01 червня 2025, 17:19

Уперше у світовій історії сили стратегічної авіації розгромлені прямо на своїх базах ударом дронів

01 червня 2025, 17:19
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Вперше у світовій історії основні сили стратегічної авіації, носії ядерної зброї, розгромлені прямо на своїх базах груповим ударом дронів
Вперше у світовій історії основні сили стратегічної авіації, носії ядерної зброї, розгромлені прямо на своїх базах груповим ударом дронів
фото: скріншот з відео
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Видатна диверсійна операція Слухби безпеки України увійде в усі підручники військової історії, оскільки ця поразка Росії - одна з найдорожчих за наслідками та вартістю втрат, яка серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил РФ.

На даний момент, згідно з даними наших джерел, зафіксовано ураження 41 літака стратегічної та військово-транспортної авіації ЗС РФ на чотирьох базах. Частина дронів атакували з автодоведенням цілі, результати їх ударів будуть визначені з допомогою космічних знімків.

Група агентів СБУ провезла на територію РФ 150 малих ударних дронів та 300 боєприпасів.

116 дронів піднялись у повітря.

Управління дронами здійснювалось через російські телекомунікаційні мережі, з застосуванням авто доведення.

Кілька мобільних точок зльоту на території РФ були розташовані біля баз російської стратегічної авіації.

Дрони атакували з малої відстані вдень у глибокому тилу ворога. Авіабази були прикриті значними силами ППО - зенітно-ракетними системами, системами РЕБ, черговими патрулями з стрілецькою зброєю. Але росіяни очікували нічні удари важкими великими ударними дронами, які добре помітно у повітрі, і не очікували атаки малих квадрокоптерів вдень.

Особливо успішною була атака на базу стратегічних ракетоносіїв Ту-95 на базі "Оленья", дрони точно вразили заправлені паливні баки і значна кількість літаків згоріла вщент.

Операція такого масштабу та з таким колосальним економічним та військовим ефектом, на такому високому технологічному рівні не має аналогів у світі.

Дуже важливо, що агенти СБУ успішно повернулись в Україну. Жодних втрат Україна не зазнала.

Наслідки:

- Знищена бойова техніка на мільярди доларів;

- знищені стратегічні літаки, які Росія не виробляє.

- послаблені ударні можливості ворога, оскільки ці літаки були важливим компонентом постійних терористичних атак по українських містах.

- ворогу доведеться витратити великі кошти на посилення оборони своїх баз та обʼєктів.

Так, за такі досягнення треба відзначати вищою державною нагородою. Чи можна давати другого Героя України керівникам СБУ?

Герої, які безпосередньо виконали небезпечне завдання та повернулись з перемогою цього, безумовно, заслужили.

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