Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации, носители ядерного оружия, разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов

Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации, носители ядерного оружия, разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов

фото: скриншот с видео

Выдающаяся диверсионная операция Слухи безопасности Украины войдет во все учебники военной истории, поскольку это поражение России - одно из самых дорогих по последствиям и стоимости потерь, серьезно уменьшающее количество стратегических ядерных сил РФ.

В настоящее время, согласно данным наших источников, зафиксировано поражение 41 самолета стратегической и военно-транспортной авиации ВС РФ на четырех базах. Часть дронов атаковали с автодоказыванием цели, результаты их ударов будут определены с помощью космических снимков.

Группа агентов СБУ провезла на территорию РФ 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов.

116 дронов поднялись в воздух.

Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети с применением авто доказательства.

Несколько мобильных точек взлета на территории РФ находились у баз российской стратегической авиации.

Дроны атаковали с малого расстояния днем в глубоком тылу врага. Авиабазы были прикрыты значительными силами ПВО – зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, очередными патрулями со стрелковым оружием. Но россияне ожидали ночные удары тяжелыми крупными ударными дронами, которые хорошо заметны в воздухе, и не ожидали атаки малых квадрокоптеров днем.

Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносителей Ту-95 на базе Оленья, дроны точно поразили заправленные топливные баки и значительное количество самолетов сгорело дотла.

Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом на таком высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире.

Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину. Никакие потери Украина не понесла.

Последствия:

- уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;

- уничтожены стратегические самолеты, которые Россия не производит.

- ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты являлись важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам.

- врагу придется потратить большие средства на усиление обороны своих баз и объектов.

Да, за такие достижения нужно отмечать высшей государственной наградой. Можно ли давать второго Героя Украины руководителям СБУ?

Герои, которые непосредственно выполнили опасную задачу и вернулись с победой, безусловно, заслужили.