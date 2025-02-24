Прес-конференція Зеленського: оцінка та висновки

Висновки з пресконференції президента Зеленського

Висновки з пресконференції президента Зеленського

фото: president.gov.ua

1. Головне - США залишаються союзником України, ніякого розриву на даний момент нема, ніяких офіційних чи неофіційних погроз у розриві стосунків, припиненні роботи Starlink, керівники США не озвучували. Але нема нових рішень про продовження надання допомоги.

2. Керівництво України робить усе для досягнення взаємопорозуміння з Трампом щодо фонду управління корисними копалинами. Президент не визнає борг України у 500 мільярдів доларів, про який казав Трамп. Але принципова готовність передачі частини українських копалин в управління одного фонду спільно з США досягнута. До речі, президент пообіцяв, що правоохоронці проведуть перевірку або переоцінку, які саме копалини можна забрати у недобросовісних власників. Але термінів, відповідальних осіб, олігархів, у кого щось могли б забрати, не назвав.

3. Європа активно підтримує Україну і надала допомоги на таку ж суму, як і США. Євросоюз за три роки надав трохи більше 100 мільярдів доларів, США - 100 мільярдів доларів. Власні витрати України на війну президент оцінив у 120 мільярдів доларів за три роки. (Для порівняння: Росія витратила на війну тільки у одному 2024-му році не менше 462 мільярди доларів за даними CIPRI і офіційними витратами федерального бюджету, тобто за один минулий рік РФ витратила на війну більше у 1,5 раза ніж Україна загалом витратила за три роки).

4. Коментарів на звинувачення Трампа Зеленський не дав, крім згадки, що рейтинг у президента не маленький у 4%, а великий у 65%.

5. У відповідь на питання чи готовий він залишити посаду заради досягнення миру Зеленський погодився. Але показав що питання неприємне, і з такими обмовками, що це можна сприйняти і як те, що відходу від влади він насправді не розглядає. В цілому відповідь була логічною.

6. Щодо оборонної промисловості. Президент заявив, що в 2024 році Україна посилює внутрішнє виробництво озброєння і виробила 2,2 мільйона дронів, і 154 гармати, це більше, ніж виробили гармат в усьому Євросоюзі. Ці цифри будуть перевищені у 2025-му. Україна виробляє дрони-ракети різних типів, розробляє балістичні ракети, і навіть розробляє аналог ЗРК Patriot (Коментар: так, дійсно, у 2024-му році вироблено за держзамовленням 154 самохідних 155 мм гармати "Богдана". За держзамовленням вироблено у 2024-му році 1,3 мільйона дронів, з них 1,2 млн - fpv, і 100 тисяч далекобійних. Далекобійні - думаю, у цю цифру входять усе що не fpv, не знаю чи було 100, але кілька десятків тисяч точно було. Ще понад мільйон придбали за рахунок коштів волонтерів та місцевого самоврядування. У 2025-му році у порівнянні з 2024-м роком потреби не профінансовані навіть на 10%. Нам погрожує провал у виробництві, якщо не будуть ухвалені негайні рішення по виділенню коштів. Щодо Patriot - щоб досягнути такого технологічного рівня треба створювати цілу галузь років 15, тому скоріше мова йде про якийсь інший тип ЗРК).

7. Щодо мобілізації та термінів завершення контрактів. Зеленський заявив, що покладається на експеримент з залученням молоді на контракт за 1 мільйон. Чи сплачувати гроші молоді, яка вже пішла добровільно в армію - не сказав, хтось має опрацювати. Президент заявив, що військове командування - Сирський та Драпатий, порадили для початку запровадити контракт за 1 мільйон у кількох бригадах, де є найкраща підготовка (я писав кілька днів тому, про які 6 бригад йде мова), а за два місяці дозволити набирати молодь за 1 мільйон і іншим бригадам. Обіцяє ротації на фронті, військові мають опрацювати. Цю заяву Зеленський вже робив не перший раз (але ніяких змін в плані ротацій нема).

8. В цілому, в плані викладення зовнішньополітичних питань, це була найкраща пресконференція президента, яку я чув. Більшість питань щодо зовнішньої політики донесені зрозуміло і переконливо. Це було приємно. Плутанина у словах починалась тільки при переході на внутрішньополітичні питання, на які Зеленський ніколи не любить відповідати.

9. Цензор.Нет на пресконференції не було, багатьом колегам, яких допустили, не дали можливості поставити питання. Зеленський боїться спілкування з українськими медіа. Це ще раз до питання свободи слова в Україні. А про боротьбу з корупцією, про зловживання владою, про ситуацію на фронті, про значні втрати людей та міст, часу на пресконференції не залишилось.