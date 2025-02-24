Пресс-конференция Зеленского: оценка и выводы

Выводы из пресс-конференции президента Зеленского

Выводы из пресс-конференции президента Зеленского

фото: president.gov.ua

1. Главное – США остаются союзником Украины, никакого разрыва на данный момент нет, никаких официальных или неофициальных угроз в разрыве отношений, прекращении работы Starlink, руководители США не озвучивали. Но нет новых решений о продолжении оказания помощи.

2. Руководство Украины делает все для достижения взаимопонимания с Трампом по поводу фонда управления полезными ископаемыми. Президент не признает долг Украины в 500 миллиардов долларов, о котором говорил Трамп. Но принципиальная готовность передачи части украинских ископаемых в управление одного фонда совместно с США достигнута. Кстати, президент пообещал, что правоохранители проведут проверку или переоценку, какие именно ископаемые можно забрать у недобросовестных владельцев. Но терминов, ответственных лиц, олигархов, у кого что-либо могли бы забрать, не назвал.

3. Европа активно поддерживает Украину и предоставила помощь на такую же сумму, как и США. Евросоюз за три года выделил чуть более 100 миллиардов долларов, США – 100 миллиардов долларов. Собственные расходы Украины на войну президент оценил в 120 миллиардов долларов за три года. (Для сравнения: Россия потратила на войну только в одном 2024 году не менее 462 миллиарда долларов по данным CIPRI и официальным расходам федерального бюджета, то есть за один прошлый год РФ потратила на войну больше в 1,5 раза, чем Украина в целом потратила за три года).

4. Комментариев на обвинение Трампа Зеленский не дал, кроме упоминания, что рейтинг у президента не маленький в 4%, а большой в 65%.

5. В ответ на вопрос готов ли он покинуть пост ради достижения мира Зеленский согласился. Но показал, что вопрос неприятный, и с такими оговорками, что это можно воспринять и как то, что ухода от власти он на самом деле не рассматривает. В целом ответ был логичным.

6. Относительно оборонной промышленности. Президент заявил, что в 2024 году Украина усиливает внутреннее производство вооружения и произвела 2,2 миллиона дронов и 154 пушки, это больше, чем произвели орудий во всем Евросоюзе. Эти цифры будут превышены в 2025 году. Украина производит дроны-ракеты разных типов, разрабатывает баллистические ракеты, и даже разрабатывает аналог ЗРК Patriot. (Комментарий: да, действительно, в 2024-м году произведено по госзаказу 154 самоходных 155 мм пушки "Богдана". По госзаказу произведено в 2024-м году 1,3 миллиона дронов, из них 1,2 млн - fpv, и 100 тысяч дальнего. Дальнобойные – думаю, в эту цифру входят все что не fpv, не знаю было ли 100, но несколько десятков тысяч точно было. Еще более миллиона приобрели за счет средств волонтеров и местного самоуправления. В 2025 году по сравнению с 2024 годом потребности не профинансированы даже на 10%. Нам грозит провал в производстве, если не будут приняты немедленные решения по выделению средств. Что касается Patriot – чтобы достичь такого технологического уровня нужно создавать целую отрасль лет 15, поэтому скорее речь идет о каком-то другом типе ЗРК).

7. О мобилизации и сроках завершения контрактов. Зеленский заявил, что полагается на эксперимент по привлечению молодежи на контракт за 1 миллион. Платить ли деньги молодежи, которая уже ушла добровольно в армию - не сказал, кто должен проработать. Президент заявил, что военное командование - Сырский и Драпатый, посоветовали для начала ввести контракт за 1 миллион в нескольких бригадах, где есть лучшая подготовка (я писал несколько дней назад, о которых 6 бригадах идет речь), а через два месяца разрешить набирать молодежь за 1 миллион и другим бригадам. Обещает ротации на фронте, военные должны проработать. Это заявление Зеленский уже делал не в первый раз (но никаких изменений в плане ротаций нет).

8. В целом, в плане изложения внешнеполитических вопросов, это была лучшая пресс-конференция президента, которую я слышал. Большинство вопросов по внешней политике донесено понятно и убедительно. Это было приятно. Путаница в словах начиналась только при переходе на внутриполитические вопросы, на которые Зеленский никогда не любит отвечать.

9. Цензор. Нет на пресс-конференции не было, многим коллегам, которых допустили, не дали возможности поставить вопрос. Зеленский боится общения с украинскими медиа. Это еще раз к вопросу о свободе слова в Украине. А о борьбе с коррупцией, о злоупотреблении властью, о ситуации на фронте, о значительных потерях людей и городов, времени на пресс-конференции не осталось.