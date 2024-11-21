Удар МБР по Днепру: ракеты, которые к разрушениям добавляют испуга в Европе и США

И по Киеву такое что-нибудь запустят. Как человек, живущий в Киеве, который жил в Днепре и понимает, насколько эти два города играют ключевую роль в этой войне - не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся

И по Киеву такое что-нибудь запустят. Как человек, живущий в Киеве, который жил в Днепре и понимает, насколько эти два города играют ключевую роль в этой войне - не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся

иллюстративное фото: росСМИ

Пока там нет неконвенционного заряда (а его и не будет) – это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США. Ибо ЯДЕРНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ МЫ МОЖЕМ КОКОКОКО РОССИЯ СТРОНГ. На самом деле, для нас ничего не меняется. Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев и другие города должны работать. Должны генерировать продукт в экономику и продукт в армию. Ибо другого пути не будет. ПВО сделает, что сможет. Ну, и так. Я много раз это говорил кулуарно, впервые скажу и публично: несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или – как максимум – сопоставима с ДТП. В больших городах – чуть выше. Гибель от ракеты – более заметная и менее "обычная". Но во время такой войны – это неизбежные риски на уровне тех же обыденных. К сожалению. Я понимаю, что не у всех может в уме быть такое восприятие как у меня. Однако другого мне не подвезли, вот делюсь с вами. Может, кому-то поможет. Рационализация страхов иногда бывает полезна. Берегите себя и родных. Работаем.

.