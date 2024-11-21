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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
21 ноября 2024, 13:40

Удар МБР по Днепру: ракеты, которые к разрушениям добавляют испуга в Европе и США

21 ноября 2024, 13:40
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И по Киеву такое что-нибудь запустят. Как человек, живущий в Киеве, который жил в Днепре и понимает, насколько эти два города играют ключевую роль в этой войне - не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся
И по Киеву такое что-нибудь запустят. Как человек, живущий в Киеве, который жил в Днепре и понимает, насколько эти два города играют ключевую роль в этой войне - не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся
иллюстративное фото: росСМИ
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Пока там нет неконвенционного заряда (а его и не будет) – это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США. Ибо ЯДЕРНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ МЫ МОЖЕМ КОКОКОКО РОССИЯ СТРОНГ.

На самом деле, для нас ничего не меняется. Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев и другие города должны работать. Должны генерировать продукт в экономику и продукт в армию. Ибо другого пути не будет.

ПВО сделает, что сможет.

Ну, и так. Я много раз это говорил кулуарно, впервые скажу и публично: несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или – как максимум – сопоставима с ДТП. В больших городах – чуть выше. Гибель от ракеты – более заметная и менее "обычная". Но во время такой войны – это неизбежные риски на уровне тех же обыденных. К сожалению.

Я понимаю, что не у всех может в уме быть такое восприятие как у меня. Однако другого мне не подвезли, вот делюсь с вами. Может, кому-то поможет. Рационализация страхов иногда бывает полезна.

Берегите себя и родных. Работаем.

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