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Володимир Парасюк Військовий, громадський діяч, колишній депутат info@regionews.ua
22 липня 2025, 17:10

Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати

22 липня 2025, 17:10
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Пане Президенте, не знаю хто вам це радить, але зупиніть невідворотні процеси. Не підписуйте цю ганьбу
Пане Президенте, не знаю хто вам це радить, але зупиніть невідворотні процеси. Не підписуйте цю ганьбу
Фото: НАБУ
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Пам’ятаю, коли створювались НАБУ і САП, почув таку фразу: Ефективність цих інституцій буде зрозумілою тоді, коли влада почне їх знищувати. Коли почнеться дискредитаційна кампанія про них.

Я був співавтором законопроєкту про НАБУ і добре памʼятаю як важко було запустити цей процес. Який був спротив.

Що за попередньої влади, що за теперішньої ці дві структури зазнають шаленого тиску. Думаю, всі вже здогадались чому. Бо антикорупційні удари спрямовані не на середню ланку чиновників, а по найвищих посадових особах. Депутати, міністри, високого рівня правоохоронці - всі відчувають страх. Всі розуміють: от тут не вирішується ніяк.

Пане Президенте, не знаю хто вам це радить, але зупиніть невідворотні процеси. Не підписуйте цю ганьбу. Ми будемо втрачати підтримку партнерів. Ми будемо ставати слабшими. У нас жахлива війна і весь цей треш читають військові. Зараз і так важко знайти мотивацію, а тут знову хтось хоче пробити дно. Знищуючи цілу антикорупційну інфраструктуру, ми забираємо у наших дітей майбутнє.

P.s. Друзі, можете видрукувати собі поіменний список депутатів, які за це проголосували й при будь-якій зустрічі їх п**дити. У вас є це право.

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