Господин Президент, не знаю, кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор

Господин Президент, не знаю, кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор

Фото: НАБУ

Помню, когда создавались НАБУ и САП, услышал следующую фразу: Эффективность этих институтов будет понятна тогда, когда власти начнут их уничтожать. Когда начнется дискредитационная кампания о них.

Я был соавтором законопроекта о НАБУ и хорошо помню, как трудно было запустить этот процесс. Какое было сопротивление.

Что при предыдущей власти, что при нынешней эти две структуры испытывают бешеное давление. Думаю, все уже догадались почему. Ибо антикоррупционные удары направлены не на среднее звено чиновников, а по высшим должностным лицам. Депутаты, министры, высокого уровня правоохранители – все испытывают страх. Все понимают: вот здесь никак не решается.

Господин Президент, не знаю, кто вам это советует, но остановите неотвратимые процессы. Не подписывайте этот позор. Мы будем терять поддержку партнеров. Мы будем становиться слабее. У нас ужасная война и весь этот трэш читают военные. Сейчас и так тяжело найти мотивацию, а тут снова кто-то хочет пробить дно. Уничтожая целую антикоррупционную инфраструктуру, мы отнимаем у наших детей будущее.

Ps Друзья, можете напечатать себе поименный список депутатов, за это проголосовавших и при любой встрече их п**ть. У вас это право.