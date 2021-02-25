Деструктивні процеси: новий виток гібридної війни проти України

У Слуг - розкол по політичній лінії. Дві протилежні заяви по Стерненку, на черзі - по закону про колаборацію

У Слуг - розкол по політичній лінії. Дві протилежні заяви по Стерненку, на черзі - по закону про колаборацію

Вирок Стерненку проводить глибоку розділяючу лінію між владою і патріотичним середовищем, робить неможливою їхню співпрацю у протидії російській агресії, яка намітилася після санкцій проти Козака-Медведчука. Тепер ресурси влади і енергія протесту спрямовуються одне проти одного. У ОПЗЖ - поки що прихований розкол по Козаку-Медведчуку. Поки група Бойка-Льовочкіна через вплив на президента усуває своїх конкурентів (у тому числі Шарія) та готується перехопити "електоральну" ініціативу, група Медведчука розпочала переформатування російського угрупування сил на інформаційному фронті (створення нового телеканалу на базі регіонального "Першого незалежного"). Учора у Харкові бійки Нацкорпусу з "бійцями" Ківи, сутичка у міськраді з "шарійовцями" і депутатом О(т)ПЗЖ (т - терористична). У Києві знову відновилися "замінування" ТРЦ. РНБО заявила про кібератаку на державні органи. Скрізь у цих подіях присутній російський фактор. Ми перебуваємо в активній фазі гібридного наступу. Це новий виток гібридної війни проти України. Попри нейтралізацію ворожого угрупування сил на лінії проведення інформаційних операцій, ворог не зупинився. Чому? Це агонія чи вони розраховують на інші ресурси? Думаю, друге. Зараз як ніколи усе залежить від точності і своєчасності владних рішень. Тривожно.

.