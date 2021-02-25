Деструктивные процессы: новый виток гибридной войны против Украины

У Слуг - раскол по политической линии. Два противоположных заявления по Стерненку, на очереди - по закону о коллаборации

У Слуг - раскол по политической линии. Два противоположных заявления по Стерненку, на очереди - по закону о коллаборации

Приговор Стерненку проводит глубокую разделяющую линию между властью и патриотическим средой, делает невозможным их сотрудничество в противодействии российской агрессии, которая наметилась после санкций против Козака-Медведчука. Теперь ресурсы власти и энергия протеста устремляются друг против друга. В ОПЗЖ - пока что скрытый раскол по Козаку-Медведчуку. Пока группа Бойко-Левочкина за влияние на президента устраняет своих конкурентов (в том числе Шария) и готовится перехватить "электоральную" инициативу, группа Медведчука начала переформатирование российской группировки сил на информационном фронте (создание нового телеканала на базе регионального "Первого независимого"). Вчера в Харькове драки Нацкорпуса с "бойцами" Кивы, схватка в горсовете с "шарийцами" и депутатом О(т)ПЗЖ (т - террористическая). В Киеве снова возобновились "минирования" ТРЦ. СНБО заявила о кибератаке на государственные органы. Везде в этих событиях присутствует российский фактор. Мы находимся в активной фазе гибридного наступления. Это новый виток гибридной войны против Украины. Несмотря на нейтрализацию вражеской группировки сил на линии проведения информационных операций, враг не остановился. Почему? Это агония или они рассчитывают на другие ресурсы? Думаю, второе. Сейчас как никогда все зависит от точности и своевременности властных решений. Тревожно.

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