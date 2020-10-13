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Володимир Фесенко політолог [email protected]
13 жовтня 2020, 15:00 3

Парадоксальний сюжет місцевих виборів із Кривого Рогу

13 жовтня 2020, 15:00 3
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Традиційно вважається, що адміністративний ресурс використовується центральною владою у своїх інтересах. Але в Кривому Розі все навпаки
Традиційно вважається, що адміністративний ресурс використовується центральною владою у своїх інтересах. Але в Кривому Розі все навпаки
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Місцевий мер – Юрій Вілкул – задіяв всю адміністративну машину в своїх інтересах. Він організував масштабний тиск на свого основного конкурента - кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика – від погроз на адресу його родини до поширення фальшивої інформації в соціальних мережах. І все це відбувається у рідному місті президента України Володимира Зеленського. Це виклик і для центральної влади – чи вона зможе навести порядок у рідному місті глави держави? Це виклик і для президента України як гаранта прав і свобод громадян. Або нескінченна персональна диктатура сімейства Вілкула у Кривому Розі чи нормальні конкурентні вибори.

Володимир Зеленський Слуга народа президент погрози Кривий Ріг Місцеві вибори Вілкул Юрій
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