Парадоксальний сюжет місцевих виборів із Кривого Рогу

Традиційно вважається, що адміністративний ресурс використовується центральною владою у своїх інтересах. Але в Кривому Розі все навпаки

Традиційно вважається, що адміністративний ресурс використовується центральною владою у своїх інтересах. Але в Кривому Розі все навпаки

Місцевий мер – Юрій Вілкул – задіяв всю адміністративну машину в своїх інтересах. Він організував масштабний тиск на свого основного конкурента - кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика – від погроз на адресу його родини до поширення фальшивої інформації в соціальних мережах. І все це відбувається у рідному місті президента України Володимира Зеленського. Це виклик і для центральної влади – чи вона зможе навести порядок у рідному місті глави держави? Це виклик і для президента України як гаранта прав і свобод громадян. Або нескінченна персональна диктатура сімейства Вілкула у Кривому Розі чи нормальні конкурентні вибори.

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