Парадоксальный сюжет местных выборов из Кривого Рога
Традиционно считается, что административный ресурс используется центральной властью в своих интересах. Но в Кривом Роге все наоборот
Традиционно считается, что административный ресурс используется центральной властью в своих интересах. Но в Кривом Роге все наоборот
Местный мэр – Юрий Вилкул – задействовал всю административную машину в своих интересах. Он организовал масштабное давление на своего основного конкурента - кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика – от угроз в адрес его семьи до распространения фальшивой информации в социальных сетях. И все это происходят в родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Это вызов и для центральной власти – сможет ли она навести порядок в родном городе главы государства? Это вызов и для президента Украины как гаранта прав и свобод граждан. Или бесконечная персональная диктатура семейства Вилкулов в Кривом Роге или нормальные конкурентные выборы.
Опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий, - ОПВсе новости »
13 октября 2020, 14:12"Голос" договаривается об объединении с 7 партиями - Притула
13 октября 2020, 13:35Всеукраинский опрос: Стало известно, как Зеленский будет проводить голосование
13 октября 2020, 12:41
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине