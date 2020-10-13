Парадоксальный сюжет местных выборов из Кривого Рога

Традиционно считается, что административный ресурс используется центральной властью в своих интересах. Но в Кривом Роге все наоборот

Традиционно считается, что административный ресурс используется центральной властью в своих интересах. Но в Кривом Роге все наоборот

Местный мэр – Юрий Вилкул – задействовал всю административную машину в своих интересах. Он организовал масштабное давление на своего основного конкурента - кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика – от угроз в адрес его семьи до распространения фальшивой информации в социальных сетях. И все это происходят в родном городе президента Украины Владимира Зеленского. Это вызов и для центральной власти – сможет ли она навести порядок в родном городе главы государства? Это вызов и для президента Украины как гаранта прав и свобод граждан. Или бесконечная персональная диктатура семейства Вилкулов в Кривом Роге или нормальные конкурентные выборы.

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