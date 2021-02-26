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Віталій Бала директор Агентства моделювання ситуацій [email protected]
26 лютого 2021, 13:10 106

Про інформаційних тарганів і як з ними боротись

26 лютого 2021, 13:10 106
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Зараз обговорюється факт купівлі, ніби журналістами закритих телеканалів кума Путіна, телеканалу "Перший незалежний"
Зараз обговорюється факт купівлі, ніби журналістами закритих телеканалів кума Путіна, телеканалу "Перший незалежний"
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Продаж можливості знову вийти в ефір пропагандистам "руського міра" забезпечив вже колишній представник партії "Свобода" і районний депутат Роман Любицький.

Вся іронія полягає у тому, що мова йде про львівський телеканал, який тепер буде рупором антиукраїнської пропаганди. Тепер кум Путіна має можливість для розповсюдження і продовження проросійської і антиукраїнської інформації. Вони спробують і скоріш за все зайдуть на кабельне і супутникове телебачення. Тому, зараз прийняття законів про медіа та колаборацію стають нагальними у порядку денному українського парламенту.

Хочеться надіятись, що це питання об'єднає більшість депутатів у Верховній Раді. Також вже час СБУ оприлюднити інформацію про кримінальні справи стосовно тих осіб, яких звинуватили у фінансування тероризму. І головне, що потрібно зробити, так це не зупинятись і вичистити український інформаційний простір від інформаційних тарганів, які розповсюджують в Україні "руський мір".

Боротьба з пропагандистами "руського міра", має бути комплексною і професійною та не повинна нагадувати боротьбу з тарганами за допомогою капця, бо так тарганів знищити неможливо, вони знову і знову будуть вилазити звідусіль.

ЗМІ телеканал санкції закон пропаганда ВР СБУ

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