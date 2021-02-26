Про інформаційних тарганів і як з ними боротись

Зараз обговорюється факт купівлі, ніби журналістами закритих телеканалів кума Путіна, телеканалу "Перший незалежний"

Зараз обговорюється факт купівлі, ніби журналістами закритих телеканалів кума Путіна, телеканалу "Перший незалежний"

Продаж можливості знову вийти в ефір пропагандистам "руського міра" забезпечив вже колишній представник партії "Свобода" і районний депутат Роман Любицький.

Вся іронія полягає у тому, що мова йде про львівський телеканал, який тепер буде рупором антиукраїнської пропаганди. Тепер кум Путіна має можливість для розповсюдження і продовження проросійської і антиукраїнської інформації. Вони спробують і скоріш за все зайдуть на кабельне і супутникове телебачення. Тому, зараз прийняття законів про медіа та колаборацію стають нагальними у порядку денному українського парламенту.

Хочеться надіятись, що це питання об'єднає більшість депутатів у Верховній Раді. Також вже час СБУ оприлюднити інформацію про кримінальні справи стосовно тих осіб, яких звинуватили у фінансування тероризму. І головне, що потрібно зробити, так це не зупинятись і вичистити український інформаційний простір від інформаційних тарганів, які розповсюджують в Україні "руський мір".

Боротьба з пропагандистами "руського міра", має бути комплексною і професійною та не повинна нагадувати боротьбу з тарганами за допомогою капця, бо так тарганів знищити неможливо, вони знову і знову будуть вилазити звідусіль.