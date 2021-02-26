Об информационных тараканах и как с ними бороться

Сейчас обсуждается факт купли, будто журналистами закрытых телеканалов кума Путина, телеканала "Первый независимый"

Сейчас обсуждается факт купли, будто журналистами закрытых телеканалов кума Путина, телеканала "Первый независимый"

Продажа возможности снова выйти в эфир пропагандистам "русского мира" уже обеспечил бывший представитель партии "Свобода" и районный депутат Роман Любицкий.

Вся ирония заключается в том, что речь идет о львовском телеканале, который теперь будет рупором антиукраинской пропаганды. Теперь кум Путина имеет возможность для распространения и продолжения пророссийской и антиукраинской информации. Они попытаются и скорее всего зайти на кабельное и спутниковое телевидение. Поэтому, сейчас принятие законов о медиа и коллаборации становятся главными в повестке дня украинского парламента.

Хочется надеяться, что это вопрос объединит большинство депутатов в Верховной Раде. Также уже время СБУ обнародовать информацию об уголовных делах в отношении тех лиц, которых обвинили в финансировании терроризма. И главное, что нужно сделать, так это не останавливаться и очистить украинское информационное пространство от информационных тараканов, которые распространяют в Украине "русский мир".

Борьба с пропагандистами "русского мира", должна быть комплексной и профессиональной и не должна напоминать борьбу с тараканами с помощью тапка, так тараканов уничтожить невозможно, они снова и снова будут вылезать отовсюду.