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Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
26 февраля 2021, 13:10 103

Об информационных тараканах и как с ними бороться

26 февраля 2021, 13:10 103
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Сейчас обсуждается факт купли, будто журналистами закрытых телеканалов кума Путина, телеканала "Первый независимый"
Сейчас обсуждается факт купли, будто журналистами закрытых телеканалов кума Путина, телеканала "Первый независимый"
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Продажа возможности снова выйти в эфир пропагандистам "русского мира" уже обеспечил бывший представитель партии "Свобода" и районный депутат Роман Любицкий.

Вся ирония заключается в том, что речь идет о львовском телеканале, который теперь будет рупором антиукраинской пропаганды. Теперь кум Путина имеет возможность для распространения и продолжения пророссийской и антиукраинской информации. Они попытаются и скорее всего зайти на кабельное и спутниковое телевидение. Поэтому, сейчас принятие законов о медиа и коллаборации становятся главными в повестке дня украинского парламента.

Хочется надеяться, что это вопрос объединит большинство депутатов в Верховной Раде. Также уже время СБУ обнародовать информацию об уголовных делах в отношении тех лиц, которых обвинили в финансировании терроризма. И главное, что нужно сделать, так это не останавливаться и очистить украинское информационное пространство от информационных тараканов, которые распространяют в Украине "русский мир".

Борьба с пропагандистами "русского мира", должна быть комплексной и профессиональной и не должна напоминать борьбу с тараканами с помощью тапка, так тараканов уничтожить невозможно, они снова и снова будут вылезать отовсюду.

СМИ телеканал санкции закон пропаганда ВР СБУ

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