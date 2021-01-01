Маніпуляції та діти як декорація для емоційного сприйняття
Серіал форевер. З таким собі «казковим візіонером», який добре відтренованим голосом розказує про гуманістичні цінності...
Серіал форевер. З таким собі «казковим візіонером», який добре відтренованим голосом розказує про гуманістичні цінності...
Це казка, яка так відрізняється від реальності з Єрмаком і лобіюванням московських інтересів, з корупцією імені Комарницького і багатьох, хто заносить кеш на Банкову.
З ручним керуванням силовими структурами і спробою взяти під контроль судову гілку влади. З відкатами під 30 відсотків на "Великому будівництві"...
Я хочу лишити все штучне у 2020. Я хочу справжнього в 2021. І вірю, що за наступний рік в нас, українців, ще більше відкриються очі. І з нами перестануть нарешті говорити як з шестирічними дітьми.
Бо ми - нація, яка стала дорослою з 2014... і яка заплатила за цю дорослість. І в якої саме тому все буде добре
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