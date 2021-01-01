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Виктория Сюмар депутат Верховной Рады 8-го и 9-го созывов, журналист [email protected]
01 января 2021, 10:20 13

Манипуляции и дети как декорация для эмоционального восприятия

01 января 2021, 10:20 13
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Это сказка, которая так отличается от реальности с Ермаком и лоббированием московских интересов, с коррупцией имени Комарницкого и многих, кто заносит кэш на Банковую.

С ручным управлением силовыми структурами и попыткой взять под контроль судебную ветвь власти. С откатами под 30 процентов на "Большом строительстве"...

Я хочу оставить все искусственное в 2020. Я хочу настоящего в 2021. И верю, что в следующий год у нас, украинцев, еще больше откроются глаза. И с нами перестанут наконец говорить как с шестилетними детьми.

Потому что мы - нация, которая стала взрослой с 2014... и которая заплатила за эту взрослость. И у которой именно поэтому все будет хорошо

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