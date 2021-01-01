Манипуляции и дети как декорация для эмоционального восприятия

Сериал форевер. С таким себе «сказочным визионером», который хорошо оттренированным голосом рассказывает о гуманистических ценностях...

Сериал форевер. С таким себе «сказочным визионером», который хорошо оттренированным голосом рассказывает о гуманистических ценностях...

Это сказка, которая так отличается от реальности с Ермаком и лоббированием московских интересов, с коррупцией имени Комарницкого и многих, кто заносит кэш на Банковую.

С ручным управлением силовыми структурами и попыткой взять под контроль судебную ветвь власти. С откатами под 30 процентов на "Большом строительстве"...

Я хочу оставить все искусственное в 2020. Я хочу настоящего в 2021. И верю, что в следующий год у нас, украинцев, еще больше откроются глаза. И с нами перестанут наконец говорить как с шестилетними детьми.

Потому что мы - нация, которая стала взрослой с 2014... и которая заплатила за эту взрослость. И у которой именно поэтому все будет хорошо