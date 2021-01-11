Як продовжується історія "впіймав-показав-відпустив"

Поки Степанов розказує українцям скільки пар носків вони мали закупити напередодні локдауну, розкажу чергову цікаву історію про наших владних мародерів

Поки Степанов розказує українцям скільки пар носків вони мали закупити напередодні локдауну, розкажу чергову цікаву історію про наших владних мародерів

Офіційно: "10 грудня 2020 року тимчасово виконуючого обов’язки директора Державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Олександровича Шевченко затримали агенти НАБУ при отриманні хабаря (окрім картярського терміна) у розмірі 250 тис. доларів США".

Ну… ніби все норм. Кругла цифра. Цікавий резонансний кейс.

Здається ось вона "крупна риба," яку обіцяв саджати Зеленський.

Але виявляється не все так просто. Здається історія "впіймав-показав-відпустив" продовжується….

Спершу цього кадра відпустили із СІЗО під заставу. Що законно і логічно.

На його місці працює в цей час в.о. що в принципі теж законно і логічно.

Але буквально за декілька днів після виходу із СІЗО, як він знову очолив порт, що і не законно і не логічно.

Чесно, логіку міністра інфраструктури, який видав цей наказ – не розумію.

Але є два варіанти. Підлеглий прекрасний чиновник і без нього порт не може функціонувати.

Другий. Підлеглий щось знає таке, що не повинно вийти у публічну площину. І, можливо, "ця інформація" стосується і самого міністра.

Тож поки ми обдумуємо мотивацію міністра хотів би задати йому одне питання: наскільки законно і логічно поновлювати до завершення слідства на посаді людину, яку задокументували з хабарем у 250 тис. доларів США?