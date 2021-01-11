Как продолжается история "поймал-показал-отпустил"

Пока Степанов рассказывает украинцам сколько пар носков они должны были закупить накануне локдауна, расскажу очередную интересную историю о наших властных мародерах

Пока Степанов рассказывает украинцам сколько пар носков они должны были закупить накануне локдауна, расскажу очередную интересную историю о наших властных мародерах

Официально: "10 декабря 2020 года временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Александровича Шевченко задержали агенты НАБУ при получении взятки (кроме картежного термина) в размере 250 тыс. долларов США".

Ну... вроде все норм. Круглая цифра. Интересный резонансный кейс.

Кажется, вот она "крупная рыба" которую обещал сажать Зеленский.

Но оказывается не все так просто. Кажется история "поймал-показал-отпустил" продолжается....

Сначала этого кадра отпустили из СИЗО под залог. Что законно и логично.

На его месте работает в это время работает и.о. что в принципе тоже законно и логично.

Но буквально за несколько дней после выхода из СИЗО, как он снова возглавил порт, что и не законно и не логично.

Честно, логику министра инфраструктуры, который издал этот приказ – не понимаю.

Но есть два варианта. Подчиненный прекрасный чиновник и без него порт не может функционировать.

Второй. Подчиненный что-то знает такое, что не должно выйти в публичную плоскость. И, возможно, "эта информация" касается и самого министра.

Так что пока мы обдумываем мотивацию министра хотел бы задать ему один вопрос: насколько законно и логично возобновлять до завершения следствия в должности человека, которого задокументировали со взяткой в 250 тыс. долларов США?