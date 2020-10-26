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Віктор Таран політолог [email protected]
26 жовтня 2020, 16:45 13

Місцеві вибори 2020: переможців не виявлено

26 жовтня 2020, 16:45 13
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Унікальність цих виборів у тому, що на них не має переможця. Голоси українців розділились приблизно порівну - 25-30% отримали загальнонаціональні партії (СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина, Голос)
Унікальність цих виборів у тому, що на них не має переможця. Голоси українців розділились приблизно порівну - 25-30% отримали загальнонаціональні партії (СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина, Голос)
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25-30 % партії місцевого самоврядування (Пропозиція, Удар, Самопоміч, Стратегія Гройсмана, Наш Край, тощо).

35-40% виборці, які не прийшли на дільниці - нікому не вірять і шукають альтернативу за кого голосувати в подальшому.

За "уми" цих виборців найближчим часом розгорнеться боротьба як політичних партій, так і нових політичних проєктів.

І той хто цю боротьбу виграє - отримає перемогу на дострокових парламентських, які наближаються до нас у турборежимі після вчорашніх результатів.

вибори ЄС Слуга народа ОПЗЖ Голос Батьківщина голосування виборці
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