Місцеві вибори 2020: переможців не виявлено
Унікальність цих виборів у тому, що на них не має переможця. Голоси українців розділились приблизно порівну - 25-30% отримали загальнонаціональні партії (СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина, Голос)
Унікальність цих виборів у тому, що на них не має переможця. Голоси українців розділились приблизно порівну - 25-30% отримали загальнонаціональні партії (СН, ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина, Голос)
25-30 % партії місцевого самоврядування (Пропозиція, Удар, Самопоміч, Стратегія Гройсмана, Наш Край, тощо).
35-40% виборці, які не прийшли на дільниці - нікому не вірять і шукають альтернативу за кого голосувати в подальшому.
За "уми" цих виборців найближчим часом розгорнеться боротьба як політичних партій, так і нових політичних проєктів.
І той хто цю боротьбу виграє - отримає перемогу на дострокових парламентських, які наближаються до нас у турборежимі після вчорашніх результатів.
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