Местные выборы 2020: победители не выявлены
Уникальность этих выборов в том, что на них нет победителя. Голоса украинцев разделились примерно поровну - 25-30% получили общенациональные партии (СН, ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина, Голос)
Уникальность этих выборов в том, что на них нет победителя. Голоса украинцев разделились примерно поровну - 25-30% получили общенациональные партии (СН, ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина, Голос)
25-30 % партии местного самоуправления (Пропозиция, Удар, Самопомощь, Стратегия Гройсмана, Наш Край, и тому подобное).
35-40% избиратели, которые не пришли на участки - никому не верят и ищут альтернативу за кого голосовать в дальнейшем.
За "умы" этих избирателей в ближайшее время развернется борьба как политических партий, так и новых политических проектов.
И тот, кто эту борьбу выиграет - получит победу на досрочных парламентских, которые приближаются к нам в турборежиме после вчерашних результатов.
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