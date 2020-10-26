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Виктор Таран политолог [email protected]
26 октября 2020, 16:45 1

Местные выборы 2020: победители не выявлены

26 октября 2020, 16:45 1
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Уникальность этих выборов в том, что на них нет победителя. Голоса украинцев разделились примерно поровну - 25-30% получили общенациональные партии (СН, ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина, Голос)
Уникальность этих выборов в том, что на них нет победителя. Голоса украинцев разделились примерно поровну - 25-30% получили общенациональные партии (СН, ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина, Голос)
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25-30 % партии местного самоуправления (Пропозиция, Удар, Самопомощь, Стратегия Гройсмана, Наш Край, и тому подобное).

35-40% избиратели, которые не пришли на участки - никому не верят и ищут альтернативу за кого голосовать в дальнейшем.

За "умы" этих избирателей в ближайшее время развернется борьба как политических партий, так и новых политических проектов.

И тот, кто эту борьбу выиграет - получит победу на досрочных парламентских, которые приближаются к нам в турборежиме после вчерашних результатов.

выборы ЕС Слуга народа ОПЗЖ Голос Батькивщина голосование избиратели
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