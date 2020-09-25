Що показали перші дні агітаційної кампанії

Перші дні агіткампанії демонструють, що у всіх без винятку партій найлютішими суперниками є - однопартійці

Перші дні агіткампанії демонструють, що у всіх без винятку партій найлютішими суперниками є - однопартійці

Одразу після реєстрації вони розпочали люту і безкомпромісну війну між собою в межах своїх окружних мажоритарних округів. При цьому кандидати інших партій ними - ігноруються. Порушення домовленостей про агітацію на базових дільницях,відсутність координації зустрічей, контр агітація у стилі "партія хороша, я хороший, а мій однопартієць - зладєй", розробка одноосібних матеріалів, які нищать логіку та концепцію загальної стратегії. Це короткий перелік проблем. Заклики з боку штатбу і партійного керівництва - ігноруються. Логічно. Кандидат - кандидату вовк.

Перелік проблем можна продовжувати. Ще пару тижнів такої "агітації" і виборці прийшовши на дільницю зроблять єдино правильне рішення - викреслять всіх і проголосують за іншу партію.

Спостерігаймо