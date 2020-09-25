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Віктор Таран політолог [email protected]
25 вересня 2020, 15:00 6

Що показали перші дні агітаційної кампанії

25 вересня 2020, 15:00 6
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Перші дні агіткампанії демонструють, що у всіх без винятку партій найлютішими суперниками є - однопартійці
Перші дні агіткампанії демонструють, що у всіх без винятку партій найлютішими суперниками є - однопартійці
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Одразу після реєстрації вони розпочали люту і безкомпромісну війну між собою в межах своїх окружних мажоритарних округів. При цьому кандидати інших партій ними - ігноруються. Порушення домовленостей про агітацію на базових дільницях,відсутність координації зустрічей, контр агітація у стилі "партія хороша, я хороший, а мій однопартієць - зладєй", розробка одноосібних матеріалів, які нищать логіку та концепцію загальної стратегії. Це короткий перелік проблем. Заклики з боку штатбу і партійного керівництва - ігноруються. Логічно. Кандидат - кандидату вовк.

Перелік проблем можна продовжувати. Ще пару тижнів такої "агітації" і виборці прийшовши на дільницю зроблять єдино правильне рішення - викреслять всіх і проголосують за іншу партію.

Спостерігаймо

вибори партїї Кандидат агітація бюлетень виборці
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