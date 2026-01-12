21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
12 січня 2026, 19:59

Наступною поразкою Росії має стати Україна

12 січня 2026, 19:59
Читайте также на русском языке
Граната замість правил: нове світове лідерство і союзництво в епоху без гарантій
Граната замість правил: нове світове лідерство і союзництво в епоху без гарантій
фото: ipress.ua
Читайте также
на русском языке

Ми стоїмо на порозі нової епохи. Їй аналітики ще не придумали назви і, можливо, саме тому вона така тривожна. Це вже не той світ, що був десять років тому, коли міжнародні інституції ще бодай якось працювали, міжнародне право бодай інколи враховували, а підписані угоди вважалися цементом, а не жижою, яку можна розмішати за першої політичної потреби. Старі правила не зникли, вони просто перестали бути обов’язковими.

На цьому тлі слово "союзництво" знову стало ключовим. Але його сенс змінився. Це вже не про спільні цінності й довгу гру. Це радше про страх залишитися наодинці в момент, коли хтось вирішить перевірити межі дозволеного.

Дональд Трамп обіцяв стратегічну невизначеність ще до виборів – і він її дав. Його підхід простий і навіть чесний: у мене є ресурси, у мене є граната, і лише я вирішую, кидати її чи ні. Ваша справа - тремтіти. Це не стратегія стримування, це стратегія демонстрації можливостей. Психологічний тиск, підкріплений економічними та військовими важелями.

У цьому сенсі Трамп не винайшов нічого принципово нового. Різниця лише в тому, що він не маскує це під "історичну місію" чи "духовні скрєпи". Він діє як бізнесмен, який вважає, що правила існують для слабших.

Путін, до речі, намагається говорити з Європою тим самим тоном.

"Ядерний статус" у його уявленні – це ліцензія на вседозволеність. Теж тремтіть, каже він. Проблема лише в тому, що Путін намагається імітувати роль, яка йому більше не належить. Часи СРСР минули. Росія більше не є рівносильною віссю для США - і ніколи вже не буде. Максимум, на що вона може претендувати, – це статус регіонального гравця, на кшталт Туреччини. Не більше.

На цьому тлі Китай виглядає майже пристойно. Його економічна експансія – жорстка, цинічна, але принаймні передбачувана. Без істерик, без щоденного жонглювання митами, без публічних фантазій про анексію Канади чи Гренландії. Саме ця передбачуваність і підкуповує багатьох. Коли вибір стоїть між холодним розрахунком і неконтрольованим нарцисизмом - частина світу обирає перше.

Трамп, схоже, щиро насолоджується ситуацією. Хтось боїться, а хтось вихваляє його велич. Класичний сценарій для людини з нарцистичним типом мислення, яка раптом опинилася в центрі більшості геополітичних процесів. У власному дзеркалі він - головний розбійник з великої дороги. І це, до речі, викликає заздрість багатьох.

А от Росії заздрити вже нічому. Вона втратила Сирію як повноцінний плацдарм, програла Іран у регіональній грі, не змогла втримати Венесуелу. Нагадаю, що буквально у листопаді 2025-го було підписано договір про "стратегічне партнерство" з Каракасом, але коли Мадуро стало по-справжньому гаряче, Москва чомусь не з’явилася. Що доводить очевидне: стратегічне партнерство без стратегічних дій – це просто написані на папері слова.

Путін любить повторювати, що Росія ніколи не буде приниженою. Проблема в тому, що реальність не є такою очевидною. Приниження відбувається раз за разом – тихо, але системно. І наступною поразкою Росії в цій низці поразок має стати Україна. Не тому, що так хоче Захід. А тому, що імперії, які живуть страхом, завжди програють тим, хто навчився його не боятися.

У світі, де союзництво дедалі частіше плутають із залежністю, головне питання звучить просто: чи готовий ти залишитися суб’єктом, а не об’єктом чужої "стратегічної невизначеності"?

Для України союзництво сьогодні - це більше не про підтримку, а про вагу. І тому наші потенційні союзники мають бути не "друзями України", а тими, для кого наша стійкість – частина їхньої власної безпеки. У світі, де правила замінили силою, виживають не ті, кого жаліють, а ті, з ким змушені рахуватися.

Така вона, нова малоприємна, проте цілком прогнозована геополітична дійсність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США РФ Україна політика війна
ППО знешкодила 135 зі 156 російських дронів: є влучання на 11 локаціях
12 січня 2026, 09:12
Папа Римський закликав РФ припинити атаки на Україну: "Я молюся за тих, хто страждає"
12 січня 2026, 07:35
Ворожа армія втратила за добу в Україні понад 1000 військових
12 січня 2026, 07:24
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46
Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
12 січня 2026, 21:35
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
"Почали вибухати труби опалення": жителька Києва розповіла, що стається в її будинку під час блекаутів
12 січня 2026, 21:15
Подвійна аварія на Житомирщині: є постраждаий
12 січня 2026, 20:55
Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ
12 січня 2026, 20:40
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
12 січня 2026, 19:33
Нацбанк знову оновив курс долара
12 січня 2026, 19:15
На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним
12 січня 2026, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »