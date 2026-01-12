Ворожа армія втратила за добу в Україні понад 1000 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1060 окупантів, сім бронемашин, 21 артсистему, а також 101 одиницю автомобільної та спеціальної техніки ворога. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона 220 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині. Окупанти намагалися скористатися темрявою, щоб без втрат зайти у Покровськ, однак були помічені з повітря.
