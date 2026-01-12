Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 січня армія РФ атакувала Україну 156 ударними БпЛА типу "Shahed, Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 110 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 12 січня росіяни атакували Одесу. Пошкоджений обʼєкт інфраструктури та будинки, є знеструмлення в одному з районів міста.

У Києві внаслідок нічної атаки постраждав Солом'янський район, виникли пожежі.