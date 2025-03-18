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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
18 березня 2025, 10:59

Про що б сьогодні публічно не заявили Трамп і Путін, це буде лише частина правди

18 березня 2025, 10:59
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Тому не поспішайте після вечірніх новин шукати заспокійливе, або навпаки - впадати в ейфорію
Тому не поспішайте після вечірніх новин шукати заспокійливе, або навпаки - впадати в ейфорію
фото: ілюстративне
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У кожної зі сторін є бажання отримати велику і маленьку "перемогу" і вони будуть продавати саме це. Підготовка до "зради" в Україні уже розпочалась, зокрема, щодо потенційного доступу Росії до порту Одеси. Вкид, який уже спричинив великий інформаційний ажіотаж. З якого переляку Одеса тут? Так само поки не зрозуміло, як ми можемо повернути під контроль Енергодар, де знаходиться ЗАЕС.

Інформаційні трактування телефонного контакту також будуть досить хаотичні. І кожна зі сторін гратиме на свою аудиторію. Це зрозуміло.

Важливо буде відслідкувати не слова, а наступні дії. Останні дніі тижні росіяни і американці грали в піддавки - роблячи "приємне" один одному, проте, це все те, що абсолютно ніяк не впливало на задобрення жодної із сторін. Це були реверанси задля самої можливості офіційного контакту. Бо цей контакт потрібен і Трампу і Путіну, для кожного зі своїм порядком денним.

Теоритично у Росії і США немає спільного ворога, щоб знайти точки дотику, щоб злитися в екзистенційному пориві стати повноцінниками союзниками. Теоретично об'єктом для спільного "походу на ви" може бути Європа і Україна як її складова. Але це більше бажання Москви, а не Вашингтона, який визначив своїм головним конкурентом Китай.

Тому підсумовуючи. Для нас найкращим сценарієм було б очевидне: щоб Трамп повторив з Путіним "бесіду в Овальному кабінеті 28 лютого". Що ж, чекаємо.

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